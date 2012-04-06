〔台湾债市〕五年期101/1R殖利率小幅收低,空方回补暂止本周升势

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透台北4月6日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周五小幅收低,在空方回补下,暂止本周以来的连续升势.不过,由于下周公债标售在即,且美债走势及欧债问题不明朗,交投还是偏保守.预期下周殖利率可能持续偏弱盘整.
交易商指出,本周五年券走势偏弱主要是因为油电价引发的通膨议题,且央行缓步拉抬隔夜拆款利率,带动101/1R空单量来到近120亿台币,相对偏大,为引发今日回补的原因之一.此外,欧洲债务危机再起,且不乏持续押注今年经济基本面不容乐观的多方,因此台债短线可能还是不易冲出大方向.
"一方面下周要标债,所以(殖利率)往下轧不会太强,盘会持续僵在这,"一证券商交易人士称.
他预估101/1R下周交投区间在1.10-1.05%.该期券将在下周二标售,金额400亿台币.
台湾股市周五收涨0.87%,自最近的跌势中反弹.加权股价指数.TWII收涨66.44点至7,706.26.
美国公债价格周四连续第二天上扬,此前有关欧元区债务危机担忧再起,推助避险买盘.同时交易商等待周五公布的关键就业数据.指标10年期美债US10YT=RR上涨13/32,殖利率报2.18%,周三尾盘时为2.22%
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1RA01101R=TWO -0.94 1.0250 1.0215-1.0325 251.0
5 101/1A01101=TWO -0.94 1.0216 1.0210-1.0290 14.5
10 101/5A01105=TWO -0.32 1.2718 1.2681-1.2760 8.0
注:代表该期券交易以来最高.
另一证券商交易人士指出,以1-3月CPI平均来看,目前通膨还算温和,重点应该是观察4月油价开始调升后CPI数据.然而,他亦认为,今年经济基本面仍存在很多风险,包括新兴市场国家降息,中国经济成长减速等,台债殖利率"不见的一路往上".
他认为101/1R下周交投可能在1.0-1.06%,标售利率可能落在1.03%附近.
影响下周台债走势的外部观察因素,主要在于今晚美国公布的非农就业数据,以及欧元区债务情势.另外,内部则观察央行冲销力道,以近期而言,虽然缓步拉升隔拆利率,但存单发行余额呈现净减少.
台湾主计处周四公布,3月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.21%,较上月反弹,但略低于路透调查的成长1.29%.主要因国外旅游团费、燃气价格上涨,部分水果价格亦上扬.[ID:nST0449360]
今日登场发行前交易的20年期101/2R增额券,与101/2现券今日均未成交.交易商表示并不意外,今年的20年券都是标低后不动,流动性风险大于利率风险.
101/2R增额发行券将在4月24日标售,金额400亿台币.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2718
5 101/1 A01101=TWO 1.0216
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
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