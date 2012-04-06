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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 14:59 BJT

〔表格〕台股外资及陆资扩大卖超123.38亿台币,为连续第二日卖超

路透台北4月6日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股扩大卖超123.38亿台币,为连续第二日卖超,上交易日为卖超22.55亿.

三大法人今日合计卖超125.52亿台币,上交易日修正后为卖超26.88亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

4/6 -123.38 -5.42 +3.28 -125.52

4/5 -22.55 +4.07 -8.40r -26.88r

4/3 +58.40 -3.43 -13.31r +41.66r

4/2 -23.20 -7.46 -5.43r -36.09r

----------------------------------------------------

本月累计 -110.73 -12.24 -23.86 -146.83

月份 外资 自营商 投信 合计

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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