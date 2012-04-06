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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 15:40 BJT

〔日本债市〕公债价格上扬,因欧债危机疑虑打压股市下跌

路透东京4月6日电---日本公债价格周五上涨,近月期货合约攀升至三周高位,因欧债问题相关担忧打压股市下跌,且市场持续预期日本央行本月将进一步放宽政策.

日本央行在下周一及周二的决策会议上料不致进一步放宽货币政策,但决策官员可能在4月27日会议决定采取行动.[ID:nSB1471836]

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