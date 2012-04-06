〔台湾汇市〕台币兑美元因央行调节而收跌,关注美国非农就业数据

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透台北4月6日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌4.3分,因央行尾盘进场调节.适逢复活节假期,场上交投十分清淡,外汇买卖以实质抛补为主,市场并关注稍晚美国非农就业数据公布.
汇银人士表示,证券交易所得税课征方式定调后,台股今日止跌走升,但外资在台股却大幅卖超,加上欧债疑虑再起打压多数亚币走势,多空讯息交杂下,外资买卖皆见,导致台币多在平盘之上狭幅波动.临收盘前,央行例行调节助贬台币约5分.
"价格持续在29.500元上下震荡,没有什么太大的变化,"一位本地银行交易人士表示.
根据路透调查显示,美国3月非农就业岗位料增加20.3万个,可望录得连续第四个月的就业强劲增长.[ID:nSB1470196]交易商指出,这将削弱美国推出更多宽松政策的预期,美元可望有撑,但按目前台币走势看来,所影响的波动幅度也不至于太大.
他们预估,台币短线料在29.4-29.6元间整理,并将持续关注台股及国际美元走势.
台币兑美元周五收在29.562元,较前一周贬值3.2分,或0.11%;累计今年以来台币已升值2.46%,因此前资金回流亚洲市场.
台湾股市周四收涨0.87%,至7,706.26点;不过,外资及陆资扩大卖超123.38亿台币,为连续第二日卖超,上交易日为卖超22.55亿.[ID:nST0449796]
台湾竞争对手国货币--韩元兑美元KRW=周五下跌,受欧元区国家财政状况相关担忧重燃,以及市场预期外国投资者将把本地公司发放的股息汇出境外的打击.[KRW/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.562 29.519 29.482-29.580 29.570 5.42 8.17
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.518 29.482 29.482-29.518 29.499 2.10 3.40
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.005/0.005
美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.170/-0.140
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。