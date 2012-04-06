〔台湾汇市〕台币兑美元因央行调节而收跌,关注美国非农就业数据

路透台北4月6日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌4.3分,因央行尾盘进场调节.适逢复活节假期,场上交投十分清淡,外汇买卖以实质抛补为主,市场并关注稍晚美国非农就业数据公布.

汇银人士表示,证券交易所得税课征方式定调后,台股今日止跌走升,但外资在台股却大幅卖超,加上欧债疑虑再起打压多数亚币走势,多空讯息交杂下,外资买卖皆见,导致台币多在平盘之上狭幅波动.临收盘前,央行例行调节助贬台币约5分.

"价格持续在29.500元上下震荡,没有什么太大的变化,"一位本地银行交易人士表示.

根据路透调查显示,美国3月非农就业岗位料增加20.3万个,可望录得连续第四个月的就业强劲增长.[ID:nSB1470196]交易商指出,这将削弱美国推出更多宽松政策的预期,美元可望有撑,但按目前台币走势看来,所影响的波动幅度也不至于太大.

他们预估,台币短线料在29.4-29.6元间整理,并将持续关注台股及国际美元走势.

台币兑美元周五收在29.562元,较前一周贬值3.2分,或0.11%;累计今年以来台币已升值2.46%,因此前资金回流亚洲市场.

台湾股市周四收涨0.87%,至7,706.26点;不过,外资及陆资扩大卖超123.38亿台币,为连续第二日卖超,上交易日为卖超22.55亿.[ID:nST0449796]

台湾竞争对手国货币--韩元兑美元KRW=周五下跌,受欧元区国家财政状况相关担忧重燃,以及市场预期外国投资者将把本地公司发放的股息汇出境外的打击.[KRW/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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