〔台股业绩〕宏达电第一季净利如预期大减,惟3月营收回升带来好兆头(更新版)

(新增分析师评论及背景)

* 第一季净利较上年同期大减70%,符合市场预期

* 第一季营收符合财测,3月单月已见回升

* 分析师预期新机种可望带动营收逐季走升

路透台北4月6日电---新旧机种交替的空窗期,果然如预期的让台湾智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)的第一季净利大减;不过,新机款上市已见带动3月单月营收回春下,分析师预期宏达电有机会回攻市占率,并提振股价.

宏达电周五公布,第一季自结税后净利为44.64亿台币,较上年同期148.3亿大减70%,大致符合市场预期.较去年第四季则是大减59%.据汤森路透I/B/E/S,19位分析师原平均预估第一季净利45.6亿台币.

在智慧型手机市场百家争鸣下,宏达电去年第四季营收年增率便开始转为负成长,宏达电今日公布第一季营收677.9亿台币,亦呈较上年同期减少35%,符合公司财测的650-700亿.不过,3月单月合并营收大幅回升至308.79亿,便占了第一季的近半数.

"当然不期待去打败三星,因为市占率差距太远了,但若可以追上RIM,再把Nokia挤一下,就很不错."元大证券分析师张文慧称.

她预期,若第二季营收可以延续3月的趋势,则第二季营收有望较第一季成长40%,而若销售气势热络,下半年的传统销售旺季也可望让营收逐季成长,令其股价在近期修正后,有望再吸引投资人目光.不过,目前可能与大盘同样受到证券所得税开征的议题所干扰.

全球营收第一大的科技业者--三星电子(005930.KS)周五稍早公布,估计1-3月营业利润达到创纪录高位的51.5亿美元,受Galaxy智能手机和Note产品畅销的提振.三星未来几个月预计推出更多新产品以巩固市场地位,对抗苹果(AAPL.O)和其他厂商,其中包括升级版Galaxy S手机.[ID:nSB1474456]

宏达电以首家推出谷歌(GOOG.O)的Android作业平台手机而一炮而红,但随着各家竞争者也加入战局,此一特点已不存在,软体以及硬体都愈显市场一般化,这迫使宏达电必须找寻新的利基点.

据市调公司IDC以2011年第四季出货量统计,宏达在全球智慧型手机市占率由上年同期的8.5%下滑至6.5%,名列第五不变.苹果(AAPL.O)则是由15.9%升至23.5%,位居龙头.

三星在第四季则是以22.8%市占率暂居第二大,诺基亚(Nokia)NOK1V.HE以12.4%排名第三大;生产黑莓机的Research In Motion RIMM.O以8.2%居第四大.

宏达电2月底在巴塞罗那全球移动大会(Mobile World Congress)发表了三款HTC One系列新手机,全部搭载最新版Android软件.

宏达电财务长容觉生2月中在业绩说明会中表示,第四季高阶产品销售不如预期,且产品正值转换期,均侵蚀了平均售价(ASP).不过,预期转换期过后,第二季毛利率及营利率将回到去年第一至第三季当时的"正常水准",而新产品推出后将有助恢复营运动能.

在公布此财报前,宏达电今日收扬2.81%至585台币;大盘加权股价指数.TWII则收升0.87%.累计宏达电今年以来上涨19%,但距去年中的高点1,209台币,跌幅仍达52%.(完)

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