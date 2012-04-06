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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 17:04 BJT

〔台湾债市〕101/1R期五年公债中,银行业卖超4亿台币

路透台北4月6日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1RA01101R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 16.50 20.50 -4.00

票券业 5.00 5.00 0.00

证券业 17.00 13.00 +4.00 (完)

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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