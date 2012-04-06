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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 17:25 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减166.6亿台币

路透台北4月6日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减166.6亿台币,央行存单未到期余额为6兆8,994.1亿台币.上周存单发行量净减626.5亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

4月2日(一) 7,550.60 6,445.50 -1,105.10

4月3日(二) 73.00 906.00 +833.00

4月4日(三) 0.00 0.00 0.00

4月5日(四) 4,342.00 4,407.00 +65.00

4月6日(五) 3,705.50 3,746.00 +40.50

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总 计 15,671.10 15,504.50 -166.60

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

4月2日(一) 251.00 117.00

4月3日(二) 42.00 28.00

4月4日(三) 0.00 0.00

4月5日(四) 165.00 94.00

4月6日(五) 264.00 107.00

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总 计 722.00 346.00 (完)

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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