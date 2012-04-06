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货币新闻 | 2012年 4月 6日 星期五 18:14 BJT

〔路透专访〕日本GPIF退休基金称,日债收益率不太可能大涨

路透东京4月6日电---规模1.3万亿(兆)美元、全球最大公共退休基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)表示,日本公债收益率(殖利率)暂时不太可能大涨,因有日本国内银行的充沛需求.

GPIF理事长三谷隆博表示,大环境仍将有利日债一段时间,因日本仍处于通缩阶段,而且日本经济要达到成长率持续高于1%,可能还需要很长时间.

"我不认为(日债收益率)会由目前水准大跌.现在已接近低位,但收益率预料不会由目前水准大涨,"三谷隆博周五接受路透专访时表示.

但他表示,日债的风险在于,政府可能无法执行调升消费税的计画.

GPIF负责投资国家及企业退休计画的资金.GPIF约三分之二资产配置于日本公债,而指标10年期日债收益率JP10YTN=JBTC目前不到1%.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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