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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 15:11 BJT

〔国际油市〕布兰特原油连跌六日,但受中东情势支撑守在109美元上方

路透新加坡10月23日电---布兰特原油期货周二连续第六个交易日下跌,因全球经济前景的不确定性令投资者对石油需求增长存在担忧.但布兰特原油仍高于每桶109元,中东紧张情势帮助遏制价格跌势.

全球最大的拖拉机及挖凿机制造商卡特彼勒(CAT.N)警告称,全球经济放慢速度比预期要快,引发全球成长疑虑.这项忧虑盖过了黎巴嫩动乱加剧引发的中东石油供应中断的担忧.

0612GMT,布兰特原油LCOc1下跌0.19美元至每桶109.25美元,脱离上日触及的三周日内低点109.12美元.

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