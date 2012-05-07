〔路透专访〕台湾合库金将引欧系外资股东,并寻求证券业购并机会--董事长

* 下半年200亿台币增资案将引进欧系外资股东

* 初估欧系金融机构将认购本次增资数千万欧元

* 将寻求购并证券同业的机会

路透台北5月7日电---台湾资产计第四大金控--合库金控(5880.TW)董事长刘灯城周一表示,下半年目标募集200亿台币的现金增资案,将引进已有合作关系的欧系金融机构资金约数千万欧元.

法国巴黎保险控股(BNP Paribas Assurance)与合库两年前在台合资成立"合作金库人寿保险股份有限公司".若能成功引进,这将是台湾公营金融机构成功引进外资股东的首例,也象征台湾的金融改革再向前迈进一步.

"初期对方先认购几千万欧元,必要时他们也可能进董事会."刘灯城在接受路透专访时称,他并补充指出,针对此事合库已私下询问且取得持股约37%的大股东--财政部的同意.

合库金控预定在下半年增资200亿台币以强化银行资本.该股周一收低2.19%报17.9台币.

台湾公股金融机构不但家数多,市占率也高,且台湾金融环境银行家数过多,过度竞争之下,政府是否将进行新一环金融改革,一直广受外界讨论.

去年底包括第一金(2892.TW)、华南金(2880.TW)的现增案,大股东财政部皆因国库困窘而无法直接参与认购增资,转而以财政部辖下国营机构认购.而财政部长刘忆如先前曾表示,公股金融机构若有增资需求,财政部乐见民间参与,甚至对引进策略投资伙伴"乐观其成".[ID:nST0435404]

目前在台湾政策主导的公股银行市占仍然很高,公营银行一方面配合政策上缴盈利,另一方面又要听命于主管机关针对风险订价的耳提面命,经营上一直都是绑手绑脚.台湾银行业的股东权益报酬率则一向与日本相似、居于亚洲最末位.一位不愿具名的外资券商分析师认为,台湾银行过多,竞争激烈的情况是产业结构性的问题,除非三次金改、四次金改很快推出,否则这个现况恐怕不易改变.

不过,因股价偏低及最快年底央行可能开启升息循环、进一步提升银行业获利,摩根大通证券4月底间将台湾区的金融业评等由"低于大盘"调升至"中立".摩根大通证券认为,自2010年6月间央行停止升息循环之后,银行业的股价/净值比(P/B)已由1.4倍下滑至目前的1.0倍,股价已相对便宜.

合库金控为台湾第16家金融控股公司,去年12月1日甫成立,是成立最晚的一家金控公司.但若以资产规模计,合库金控以总资产2.76兆名列台湾第四大的金控公司,仅次于国泰金(2882.TW)的4.8兆(万亿),台湾金的4.1兆,富邦金(2881.TW)的3.5兆.

**寿险力拼今明年转盈**

2010年1月底,合库与法国巴黎保险控股公司分别以51%及49%持股比例共同合资成立合库人寿,目前资本额40亿台币,去年税后净损6.22亿台币.合库以其在台湾广大的银行通路,积极抢攻银行保险(bank insurance)的市占,绩效不差.合库人寿去年整体市占率为5.9%,市场排名第六,其中投资型保单商品市占率则达16.4%,市场排名第三.

刘灯城也表示,一般寿险公司平均营运五年能有获利,但合库人寿营运不差,力拼今、明年--也就是成立的第三、四年就获利.

刘灯城担任合库董事长已近四年.先前他曾任财政部常务次长.他并进一步表示,若以金控旗下三核心事业--银行、寿险和证券来看,目前合库证券业务规模仍相当小,市占规模也不大.

"证券方面如果有机会,不排除购并同业以扩大市占率"刘灯城说.但他也坦言,以合库目前仍属公营金融机构的身分,这个作法相对民营机构来说更困难一些.

去年12月1日合作金库金控成立后,合作金库银行证券部门于翌日分割成立合库证券,目前有总公司及11家分公司,资本额为30亿台币.由于成立至今不到半年时间,其经纪市占率也只有0.5179%.

至于今年金控整体的情况,刘灯城认为,由于全球和台湾的景气不算大好,不过合库金控今年提存呆帐前的盈余仍有望超过100亿台币,但为兼顾长远财务体质健康,因此获利成长的部分将转销呆帐提列,估计今年税前盈余将较上年的90亿台币持平.

去年台湾本地全体银行税前盈余达2,000亿台币,创下历史新高,年增9.2%.若以去年底全体银行的存款总额来看,合库以2.24兆居37家银行的第二,仅次于百分之百公营的台湾银行的3.2兆台币.

刘灯城还补充表示,由于台湾内部银行竞争激烈,近年获利表现好的金融机构如兆丰金(2886.TW),第一金都拥有相对庞大的海外分行为基础,因此合库今年将力拼海外六家分行的获利贡献达到金控盈余的15-20%.去年海外分行获利9.74亿台币,占合并盈余的10.66%.

合库目前海外分支机构有:雪梨(悉尼)分行,香港分行,马尼拉分行,洛杉矶分行,西雅图分行,比利时台湾联合银行(Belgium),和大陆的苏州分行以及北京办事处.(完)