台湾已公布经济指标--2012/5/7

标题新闻：印尼1月毛棕榈油产出可能下滑至295万吨，出口估计下滑至221万吨-路透调查
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)3月 +1.21% +0.23%-r 5/7 +1.40%*
*外汇存底(亿美元) 4月底 3,950.72 3,938.71 6/5 --
商品出口(y/y) 3月 -3.2% +10.3% 5/7 -2.80%*
商品进口(y/y) 3月 -5.8% +1.3% 5/7 -1.35%*
M2货币总计数(y/y) 3月 +5.05% +4.92% 5/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 3月 -1.58% +17.6% 5/21 --
工业生产(y/y) 3月 -3.42% +8.35%r 5/23 --
季调失业率 3月 4.14% 4.15% 5/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第四季 +121.0 +101.9 5/21 --
国际收支(亿美元) 第四季 +2.1 -34.6 5/21 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.36%-a +1.89% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。