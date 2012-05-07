台湾经济指标预测--5月7日至6月5日

标题新闻：印尼1月毛棕榈油产出可能下滑至295万吨，出口估计下滑至221万吨-路透调查
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路透台北5月7日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------5月7日当周---------------------------------------- 5/7 1600 消费者物价指数(CPI) 4月 +1.40%* +1.21%(年变动率) 5/7 1600 商品出口 4月 -2.80%* -3.2%(年变动率) 5/7 1600 商品进口 4月 -1.35%* -5.8%(年变动率) --------------------------------5月21日当周----------------------------------------- 5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元 5/21 1600 外销订单 4月 -- -1.58%(年变动率) 5/22 1600 季调失业率 4月 -- 4.14% 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.42%(年变动率) 5/25 1610 M2货币总计数 4月 -- +5.05%(年变动率) -------------------------------6月4日当周---------------------------------------- *6/5 1600 外汇存底 5月底 -- 3,950.72亿美元 -- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875% -- 1600 国内生产总值(GDP) 第一季 -- 概估值0.36%(年增率)(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 杨淑祯 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。