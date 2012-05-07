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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 08:43 BJT

〔台湾数据〕4月CPI年增率1.44%,高于市场预期

路透台北5月7日电---台湾主计处周一公布,4月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.44%,高于路透调查的成长1.40%.主要因油料费调涨与新装上市带动,但蔬菜与肉类的价格下跌,抵销部分涨幅.

4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.55%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

4月 3月

CPI(较上年同期) +1.44 +1.25r

路透调查(较上年同期) +1.40 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.38 +0.01

核心CPI(较上年同期) +0.92 +0.75r

WPI(较上年同期) -0.55 -0.24r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良

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