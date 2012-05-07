《即时观点3》台湾4月CPI涨幅合乎预期,通膨控制中央行本季料维持利率不变

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透台北5月7日电---台湾主计处周一公布,4月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.44%,略高于路透调查的成长1.40%.主要因油料费调涨与新装上市带动,但蔬菜与肉类的价格下跌,抵销部分涨幅.
4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.55%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
4月 3月
CPI(较上年同期) +1.44 +1.25r
路透调查(较上年同期) +1.40 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.38 +0.01
核心CPI(较上年同期) +0.92 +0.75r
WPI(较上年同期) -0.55 -0.24r
注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.
参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)
**市场评论**
--ANZ澳盛银行高级经济分析师 杨宇霆:
CPI上升源自于油价上涨贡献的0.2个百分点,这已经在市场充分反应.因为CPI上扬符合预期,我们认为CPI不会对于央行现有政策产生影响.取代官方利率的调升,央行将倾向藉由调整公开市场操作(OMO)和汇率以缓和通膨压力.我们持续认为第二季的CPI数据持续坚挺,央行将于九月开始让利率正常化.
--渣打银行经济分析师 符铭财:
油价调涨造成CPI上升,不过并未影响核心CPI,所以还在1%以下.不过,如果台湾在下半年调涨电价,这将算在核心CPI里,会让这数字压力很大,下半年便将看到显着上升,进而令通膨走升.
我们预期央行在6月底将会维持利率不变,因为进出口数据在第一季触底,不过欧洲的不确定性,让进出口很难有大幅转佳.
--汇丰银行驻香港大中华区经济分析师 郭浩庄:
4月油价调涨的影响有限,而业者为留住消费者的竞争压力仍压制其转嫁CPI的空间.第一季全球能源价格大幅上涨的滞后性影响,仍然令央行感到紧张,所以短期间不太可能为了欧洲需求疲弱而采取降息手段因应.
--大众银行分析师 陈森林:
核心物价才上扬0.92%,看起来不需要担心,这与近期国际油价未进一步上窜有关.接下来CPI会反应油电价格的调涨向上,预估第三季均值会达到2.2%,全年则有1.9%的水准.对央行而言,还不至于动用到升息,只需要收紧市场的流动性即可,毕竟油电价调升对CPI是一次性的效果,且大环境不好,最好还是以货币政策以外的方式解决,例如货物税补贴等.
--元大投顾协理 王诚宏:
这数据合乎预期.油电价调涨会是一次性因素,数据在平滑化后,其实今年整个来说CPI是可以"保2"的,即使是纳入后台风因素,也是属于一次性因素.
央行不太可能动,因为台湾不是贸易大国,大部分是被动的,要看其他贸易国的利率及汇差等状况来调整,而韩国及新加坡都还是维持利率不变.央行要(紧缩)的话,只能采取其他政策工具.
**市场反应**
--台币兑美元TWD=TP上周五收盘贬1.4分至29.280台币.
--台股加权股价指数.TWII上周五收升0.54%,报7,700.95点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续三次维持利率不变.
--主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.38%,CPI年成长率为1.94%.
--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)
参看台湾消费者物价指数新闻,请点选[TW/CPICN]
参看台湾进出口数据新闻,请点选[TW/TRDCN]
参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 台北记者组; 审校 曾祥进
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo