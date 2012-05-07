《即时观点3》台湾4月CPI涨幅合乎预期,通膨控制中央行本季料维持利率不变

路透台北5月7日电---台湾主计处周一公布,4月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.44%,略高于路透调查的成长1.40%.主要因油料费调涨与新装上市带动,但蔬菜与肉类的价格下跌,抵销部分涨幅.

4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.55%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

4月 3月

CPI(较上年同期) +1.44 +1.25r

路透调查(较上年同期) +1.40 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.38 +0.01

核心CPI(较上年同期) +0.92 +0.75r

WPI(较上年同期) -0.55 -0.24r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)

**市场评论**

--ANZ澳盛银行高级经济分析师 杨宇霆:

CPI上升源自于油价上涨贡献的0.2个百分点,这已经在市场充分反应.因为CPI上扬符合预期,我们认为CPI不会对于央行现有政策产生影响.取代官方利率的调升,央行将倾向藉由调整公开市场操作(OMO)和汇率以缓和通膨压力.我们持续认为第二季的CPI数据持续坚挺,央行将于九月开始让利率正常化.

--渣打银行经济分析师 符铭财:

油价调涨造成CPI上升,不过并未影响核心CPI,所以还在1%以下.不过,如果台湾在下半年调涨电价,这将算在核心CPI里,会让这数字压力很大,下半年便将看到显着上升,进而令通膨走升.

我们预期央行在6月底将会维持利率不变,因为进出口数据在第一季触底,不过欧洲的不确定性,让进出口很难有大幅转佳.

--汇丰银行驻香港大中华区经济分析师 郭浩庄:

4月油价调涨的影响有限,而业者为留住消费者的竞争压力仍压制其转嫁CPI的空间.第一季全球能源价格大幅上涨的滞后性影响,仍然令央行感到紧张,所以短期间不太可能为了欧洲需求疲弱而采取降息手段因应.

--大众银行分析师 陈森林:

核心物价才上扬0.92%,看起来不需要担心,这与近期国际油价未进一步上窜有关.接下来CPI会反应油电价格的调涨向上,预估第三季均值会达到2.2%,全年则有1.9%的水准.对央行而言,还不至于动用到升息,只需要收紧市场的流动性即可,毕竟油电价调升对CPI是一次性的效果,且大环境不好,最好还是以货币政策以外的方式解决,例如货物税补贴等.

--元大投顾协理 王诚宏:

这数据合乎预期.油电价调涨会是一次性因素,数据在平滑化后,其实今年整个来说CPI是可以"保2"的,即使是纳入后台风因素,也是属于一次性因素.

央行不太可能动,因为台湾不是贸易大国,大部分是被动的,要看其他贸易国的利率及汇差等状况来调整,而韩国及新加坡都还是维持利率不变.央行要(紧缩)的话,只能采取其他政策工具.

**市场反应**

--台币兑美元TWD=TP上周五收盘贬1.4分至29.280台币.

--台股加权股价指数.TWII上周五收升0.54%,报7,700.95点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续三次维持利率不变.

--主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.38%,CPI年成长率为1.94%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)

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