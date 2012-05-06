〔货币市场〕市场反映欧洲央行存款利率料将调降,但实现机率似不大

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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路透伦敦5月4日电---由于欧元区经济迟滞,升高对进一步宽松政策的预期心理,金融市场目前行情反映出,预期欧洲央行将调降银行隔夜存款利率,不过这种举动对金融机构及短期放款市场的影响可能不大.
欧洲央行周四并未暗示进一步货币宽松,但也未排除推出更多刺激措施的可能性,尽管央行总裁德拉吉强调欧元区经济情势不确定.
根据法国巴黎银行计算,金融市场目前已反映隔夜存款利率有25%的机率调降25个基点,降至零水准,调降12.5个基点的机率为50%.隔夜存款利率是银行将资金存放欧洲央行所获得的利率.
在德拉吉记者会之前,市场行情反映的两种降息机率分别为33%及66%.
这些预估是根据12月欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)掉期利率计算得出,也就是欧洲央行会议的时间.Eonia掉期利率是一项对未来隔夜市场放款利率预期水位的指标.目前指标反映的水准约为27个基点,比当前银行间隔夜EoniaEONIA=低约7个基点,暗示市场预期降息.
"调降存款利率有潜在可能会刺激银行向经济放款,但目前而言,利率似乎不太可能,"RBS利率分析师Simon Peck称.
"金融市场已经开始反映预期降息,而且可能会照此方向进一步操作,但降息会不会实现是另一回事."
RBS认为,12月隔夜利率有可能进一步下跌,跌至20个基点,因市场反映存款利率调降的机率升高,但分析师认为,欧洲央行存款利率不太可能会跌至零.
"如果央行调降到12或15个基点,这并不是在强迫银行放贷,比较像是温和催促.但如果存款利率降至零,情况就大不相同了,"Peck称.
目前银行业者若将资金隔夜存于零风险的欧洲央行,可获得25个基点利息.但若存款利率降至零,则完全无利可图.
--编译 蔡美珍;审校 白云
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