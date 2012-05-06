《综述》美国4月非农就业岗位增幅再度放缓,复苏动能亮警讯

* 4月非农就业岗位增加11.5万个

* 失业率小降至8.1%

* 民间部门岗位增加13万个

路透华盛顿5月4日电---美国企业雇主4月聘雇活动减缓,而更多民众则放弃求职,为寻求连任的总统奥巴马带来更多不利的经济讯号.

美国劳工部周五公布,4月新增11.5万个就业岗位.这是连续第三个月聘雇活动放缓,加深美国经济复苏动能减弱的疑虑.

就连失业率小跌至8.1%的表现也透出不祥讯息,因为失业率下降完全是因为许多人退出劳动力市场.

"重点是没有证据显示经济的压力缓解,"保德信固定收益分析师Robert Tipp指出.

分析师原本预估4月新增17万个岗位,实际数字远低于预期,可能更加提高美国联邦储备理事会(FED,美联储)加大刺激措施的机率.

美国主要股指挫跌,标准普尔指数.SPX下跌逾1.5%,指标美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌至数月低位.

不过这份报告并非全是坏消息.劳工部上修2月及3月新增岗位数据,合计上修5.3万个.

美国就业岗位增幅图表(link.reuters.com/waq97s)

美国失业率图表(link.reuters.com/ceq97s)

美国就业岗位缺口图表(link.reuters.com/xeq97s )

美国失业人数及就业参与率(link.reuters.com/huq97s)

**政治考量的经济**

这份报告可能牵动白宫的敏感神经.美国经济成长疲软及失业偏高,对奥巴马构成不小阻力.

奥巴马表示,他下周将敦促国会落实合理构想,加速就业成长.

奥巴马上任第一年时,美国失业率曾高达10%,去年多数时间在9%附近,然后冬季时大幅下滑,激起美国经济拨云见日的期望.但这股期望周五转趋黯淡.

即使4月失业率下跌,但仍比过去50年平均水准高出约2个百分点,FED认为,至少要到2014年之后,就业市场才能完全复元.

FED主席贝南克上个月表示,FED正为经济提供足够支援,但不排除若经济走弱,可能推出新一轮买债,以降低借贷成本.

"就业成长没有增温,FED显然将会提高警觉,"4Cast分析师Sean Incremona称.

**面临压力**

许多分析师认为,过去几个月就业市场明显的疲软现象,主要是暖冬期间聘雇活动活络之后的回落.这种解释可以减轻有关经济动能减弱的疑虑.

但4月就业报告仍有好几个令人忧心的数字.就业参与率跌至30年低点63.6%.

婴儿潮世代步入退休,是拉低就业参与率的原因之一,但许多民众也因为就业市场低迷而饱受挫折,放弃求职.

报告亦显示,政府就业岗位减少1.5万个,为11月以来最大降幅.

民间部门新增13万个岗位,制造业增加1.6万个.运输及仓储业的岗位则减少近1.7万个.(完)