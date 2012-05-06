全球外汇市场5月7日主要消息

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月6日(日)
-- - 国际清算银行(BIS)在巴塞尔举行会议
2301 - 英国4月英国皇家测量师学会(RICS)房价调查
5月7日(一)
-- - 英国、爱尔兰公共假期.
0130 - 澳洲3月建筑许可、澳洲国民银行(NAB)4月企业信心及企业状况指数、澳洲澳新银行(澳盛银行,ANZ)4月网络及报纸招聘广告、澳洲第一季零售贸易及3月零售销售
-- - 国际货币基金会(IMF)财政事务部门与瑞典财政部将就财政整合计划和中期预算框架召开联合会议(至5月8日)
0545 - 瑞士4月失业率
0700 - 西班牙3月工业产出
0715 - 瑞士4月瑞士消费者物价指数(CPI)
0830 - 欧元区5月Sentix投资者信心指数
1000 - 德国3月工业订单
1400 - 美国4月就业趋势指数
1615 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将发表演讲,题为"全球化世界的共同繁荣"
1900 - 美国3月消费者信贷
2200 - 新西兰3月底时政府债务与GDP之比
2301 - 英国零售业联盟(BRC)4月零售销售
2315 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔将在一商业和社区领导人组织讲话,主题为"技术、失业和劳动力发展".
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。