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债券 | 2012年 5月 7日 星期一 07:36 BJT

〔法国政治〕民调显示6月国会选举左派料可胜出,给予奥朗德施政助力

路透巴黎5月6日电---周日的民调显示,左派政党有望在下月法国国会选举中轻松获胜,使社会党当选总统奥朗德得以掌握施政必要的多数席次.

Ifop民调显示,社会党及其极左和绿党盟友料可赢得44%选票,连任总统失利的萨科齐所属政党人民运动联盟(Union for a Popular Movement, UMP)及其盟友料可获得32%选票,极右派民族阵线得票率料为18%.

另外,CSA的民调结果显示左派料共可赢得45%选票,中右翼得票率料为31%、民族阵线为15%.

民调结果显示,假设UMP维持其承诺,绝不和极右派领袖Marine Le Pen达成协议的话,奥朗德应可轻松取得多数支持来推动政策改变--包括对富人加税.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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