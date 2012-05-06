〔法国政治〕民调显示6月国会选举左派料可胜出,给予奥朗德施政助力

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透巴黎5月6日电---周日的民调显示,左派政党有望在下月法国国会选举中轻松获胜,使社会党当选总统奥朗德得以掌握施政必要的多数席次.
Ifop民调显示,社会党及其极左和绿党盟友料可赢得44%选票,连任总统失利的萨科齐所属政党人民运动联盟(Union for a Popular Movement, UMP)及其盟友料可获得32%选票,极右派民族阵线得票率料为18%.
另外,CSA的民调结果显示左派料共可赢得45%选票,中右翼得票率料为31%、民族阵线为15%.
民调结果显示,假设UMP维持其承诺,绝不和极右派领袖Marine Le Pen达成协议的话,奥朗德应可轻松取得多数支持来推动政策改变--包括对富人加税.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布