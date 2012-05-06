《台湾报摘》--工商时报5月7日

* 头版头条:

--面对欧洲政坛可能变天,欧债危机恐急遽恶化的风险,欧洲国家的主权财富基金近来纷纷大卖希腊、葡萄牙、意大利、西班牙等债务危机国的公债,而且在未来几个月间可能还会出脱法国公债.

* 其他:

--据台湾党政人士表示,这次电价调涨,府院虽决议分三阶段,实际上仅会让台电反映八成,其余两成倾向不调涨.如此工业平均涨幅可望从35%降为27%以下,离峰电价涨幅也将从六成以上降为四成.

--华南银行参股大陆福建海峡银行,实地查核阶段近期可望完成,进而进入关键的一对一双方沟通阶段,两方将就价格、董监席次、经营权等谈判.华银评估,希望拿到一席以上董事,并指派至少一席重要主管、股价净值比则以1.9倍以内为目标,将拿下现行参股上限20%的股权.

--行政院发言人杨永明昨天证实,经济部推荐次长黄重球接掌台电董事长,此人事案行政院长陈冲最快今天可望核定,黄重球转换跑道后,其遗缺以工业局长杜紫军接任的机会最大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 张喜良

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