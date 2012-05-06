《台湾报摘》--工商时报5月7日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
* 头版头条:
--面对欧洲政坛可能变天,欧债危机恐急遽恶化的风险,欧洲国家的主权财富基金近来纷纷大卖希腊、葡萄牙、意大利、西班牙等债务危机国的公债,而且在未来几个月间可能还会出脱法国公债.
* 其他:
--据台湾党政人士表示,这次电价调涨,府院虽决议分三阶段,实际上仅会让台电反映八成,其余两成倾向不调涨.如此工业平均涨幅可望从35%降为27%以下,离峰电价涨幅也将从六成以上降为四成.
--华南银行参股大陆福建海峡银行,实地查核阶段近期可望完成,进而进入关键的一对一双方沟通阶段,两方将就价格、董监席次、经营权等谈判.华银评估,希望拿到一席以上董事,并指派至少一席重要主管、股价净值比则以1.9倍以内为目标,将拿下现行参股上限20%的股权.
--行政院发言人杨永明昨天证实,经济部推荐次长黄重球接掌台电董事长,此人事案行政院长陈冲最快今天可望核定,黄重球转换跑道后,其遗缺以工业局长杜紫军接任的机会最大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。