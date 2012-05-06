〔东京汇市〕欧元在亚洲盘初下跌,受法国及希腊大选结果影响

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
2326GMT--欧元在亚洲盘初触及逾三个月以来最低位,周日希腊选举结果执政党失利,希腊在欧元区未来命运未卜,欧债危机有重燃之虞.根据最新官方数据,在已经开出的逾61%选票中,两大支持国际货币基金组织(IMF)/欧盟纾困计画的政党的席次恐遭大幅压缩,想筹组长治久安的执政联盟将非常困难.
法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在周日的总统大选中以较大优势赢得胜利,令欧洲核心国家法国转向左翼执政.他承诺将开始推迟实施德国主导的撙节政策.[ID:nSB1528772]
欧元兑美元EUR=较周五纽约尾盘下跌0.8%,报1.2979.欧元周一盘初一度跌至约1.2956美元,是1月底以来最低点.
澳元兑美元AUD=D4下跌0.6%,报1.0118美元.在亚洲盘初时曾触及四个月低点1.0115.美元兑日圆JPY=下跌0.2%,报79.76日圆.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。