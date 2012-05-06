〔东京汇市〕欧元在亚洲盘初下跌,受法国及希腊大选结果影响

2326GMT--欧元在亚洲盘初触及逾三个月以来最低位,周日希腊选举结果执政党失利,希腊在欧元区未来命运未卜,欧债危机有重燃之虞.根据最新官方数据,在已经开出的逾61%选票中,两大支持国际货币基金组织(IMF)/欧盟纾困计画的政党的席次恐遭大幅压缩,想筹组长治久安的执政联盟将非常困难.

法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在周日的总统大选中以较大优势赢得胜利,令欧洲核心国家法国转向左翼执政.他承诺将开始推迟实施德国主导的撙节政策.[ID:nSB1528772]

欧元兑美元EUR=较周五纽约尾盘下跌0.8%,报1.2979.欧元周一盘初一度跌至约1.2956美元,是1月底以来最低点.

澳元兑美元AUD=D4下跌0.6%,报1.0118美元.在亚洲盘初时曾触及四个月低点1.0115.美元兑日圆JPY=下跌0.2%,报79.76日圆.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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