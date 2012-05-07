〔金砖国家〕5月4日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透5月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月4日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收挫1.1%,报1,012.96点.
中国股市:沪综指小幅收升,消费类股涨幅居前,助股指连续第三天上扬并创下七周来收盘新高.分析人士指出,2,450点一线前期密集成交位附近压力仍有待消化,短线股指料继续高位震荡.沪综指.SSEC收报2,452.014点,涨11.934点,或0.49%;上海A股成交额为1,021亿元人民币,上交易日为1,020亿元.[.SSCN]
香港股市:收低,为近三个月来最佳的单周表现划上了一个不太完美的句号.中国主要地产商发布了三个月来的首次月度销售下滑,令股市受到拖累.恒生指数.HSI收低0.77%,报21,086点.不过,恒指本周上涨1.66%.恒生国企指数.HSCE下跌0.95%,收报10,882.18点,本周下滑0.21%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收跌.虽然中间价因中美会谈而仍居高位,但在供求较为平衡、以及市场仍看稳汇价预期支撑下,盘中主要成交区间较上日变化有限,盘中交易价较中间价波幅连续第四日超过0.5%.[CNY/CN][ID:nSB1527734]
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印度股市:创2月底来单日最大跌幅,此前印度表示拟重新评估与毛里求斯(模里西斯)减税协定,使外界担心外资抛盘,卢比持续下滑也加重股市跌势.指标BSE指数.BSESN下跌1.87%,报16,831.08点,创2月27日来单日最大跌幅.[.BO]
印度汇市:印度卢比尾盘扳回多数跌幅,引发市场论战是否有央行介入.但在外资流出疑虑升温,使卢比连续五周下跌后,卢比汇价仍近历史低点.卢比兑美元INR=D2收报53.47/48,盘中曾低见53.95.周四收报53.41/42.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,489.550点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS挫跌4.32%,报791.34点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下滑0.24%,报29.8000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.05%,报39.0000.
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巴西股市:拉丁美洲股市跌至逾三个月低位,此前美国就业数据较预期疲弱,欧元区企业活动相关数据令人失望,损及投资者对风险资产的买兴.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低2.07%至60,820.93点,连跌两日.矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)及石油公司Petrobras(PETR4.SA)挫跌重压指数.巴西股市周线跌1.4%,连两周收黑.[ID:nL1E8G4M6W]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY跌0.7%,报1.9253,因全球市场风险资产需求减弱,且巴西利率可能续降,或抑制固定收益资产的吸引力.[ID:nL1E8G4C06]
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南非股市:下跌近1%,因美国就业数据较预期疲弱引发美国经济体质疑虑,令Assore(ASRJ.J)等矿业股受打击.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.9%至30,065.47点;综合指数.JALSH下滑0.72%,报34,127.28点.[.J]
南非汇市:南非兰特跌逾1%,避险心态上升令投资者回补美元空仓.兰特在尾盘触及一周低位,交易员称,在美国公布令人失望的就业报告,及数据表明欧元区衰退加剧,削弱高风险的新兴市场资产需求后,交易商回补美元.1503GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.8161,下跌1.04%.[ZAR/] (完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo