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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:18 BJT

《台湾报摘》--经济日报5月7日

* 头版头条:

--台湾油电双涨造成民怨,行政院规划电信资费将持续降价,中华电信(2412.TW)已积极研拟新方案.据了解,中华电信董事长吕学锦提出"有感降价"新构想,不要年年降,改为一次降足三年的幅度,让消费者有感.

* 其他:

--皇翔建设(2545.TW)4月营收38.31亿台币,年增率暴增3.38倍,公司今年三大建案由预售方式调整为完工百分比及全数完工法认列,以符合国际会计准则(IFRS)的规定,成为新制上路前最早转型成功的营建股.

--金管会主委陈裕璋5月中将赴北京,出席国际证券监理机构组织(IOSCO)年会,藉此与大陆证监会主席郭树清展开双边会谈,金管会将把握机会,争取有利台资券商登陆条件.

--国华人寿标售案委托普华财顾,日前提出创新方案,以发行高收益债券取代部分现金赔付,利率将远高于30年期公债.国华人寿买家等于拥有稳定的长期收益,对潜在买家具吸引力.

--看好龙年生子潮商机,丽婴房(2911.TW)持续展店,其中在中国大陆布局,今年预计还要开出200至250家分店,总店数可望突破2,000店大关,大陆营收比重则由去年的62%拉升至65%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 张喜良

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