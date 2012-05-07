《台湾报摘》--经济日报5月7日

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
* 头版头条:
--台湾油电双涨造成民怨,行政院规划电信资费将持续降价,中华电信(2412.TW)已积极研拟新方案.据了解,中华电信董事长吕学锦提出"有感降价"新构想,不要年年降,改为一次降足三年的幅度,让消费者有感.
* 其他:
--皇翔建设(2545.TW)4月营收38.31亿台币,年增率暴增3.38倍,公司今年三大建案由预售方式调整为完工百分比及全数完工法认列,以符合国际会计准则(IFRS)的规定,成为新制上路前最早转型成功的营建股.
--金管会主委陈裕璋5月中将赴北京,出席国际证券监理机构组织(IOSCO)年会,藉此与大陆证监会主席郭树清展开双边会谈,金管会将把握机会,争取有利台资券商登陆条件.
--国华人寿标售案委托普华财顾,日前提出创新方案,以发行高收益债券取代部分现金赔付,利率将远高于30年期公债.国华人寿买家等于拥有稳定的长期收益,对潜在买家具吸引力.
--看好龙年生子潮商机,丽婴房(2911.TW)持续展店,其中在中国大陆布局,今年预计还要开出200至250家分店,总店数可望突破2,000店大关,大陆营收比重则由去年的62%拉升至65%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo