《独家新闻》投资大亨伊坎出售LightSquared债务,似获大笔利润--消息

路透纽约5月6日电---熟知内情的消息人士称,美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)已出售其对Philip Falcone的电信草创公司LightSquared [MOSAV.UL]的2.5亿美元债务权益;在此同时,Falcone继续与债权人协商,以避免债务违约.

传出伊坎出售债权消息之际,正值其他债权人同意将与Falcone的谈判再度延长一周,至5月14日.其余债权人正和Falcone谈判,降低其公司Harbinger Capital Partners在LightSquared的96%股权.

LightSquared和债权人两周前对16亿美元LightSquared债务可能违约展开严肃谈判.一家对冲基金代表表示,谈判已有一些具建设性的进展.

在此同时,消息人士表示伊坎似乎从这项债权出售获得大笔利润,而他先前被视为推动Falcone淡出LightSquared的倡导人之一.

数名熟知内情时表示,伊坎周四以约六成面值出售其手中债权,此前他是在这些债权以逾四成左右面值交投时买进.

两名熟知内情消息人士表示,买进伊坎持有的债权的交易对手为Sound Point Capital,这是一家由Stephen Ketchum于2009年创办的小型投资公司.

Falcone的38亿美元对冲基金Harbinger的投资人,对LightSquared的未来极为关切.Harbinger已将资金约60%投资于这家电信新兴事业.LightSquared的业务模式系于能否建造无线网络.

美国联邦通讯委员会(FCC)先前表示,LightSquared以其频谱执照兴建的高速无线网络可能干扰全球卫星定位系统(GPS)运作,因此要撤销LightSquared利用此执照兴建高速无线网络的应用许可;在这之后,包括伊坎和对冲基金经理David Tepper等LightSquared的债务持有人,起初扬言若无法在4月30日前达成协议,将宣布那16亿美元贷款违约.一名接近Tepper的Appaloosa Management的人士表示,Tepper的对冲基金仍持有LightSquared的债务.

上周债权人已将谈判最后期限延长至5月7日.

Harbinger净值去年锐降47%,主因认列LightSquared投资的价值减损.(完)