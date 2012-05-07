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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:21 BJT

〔韩国股市〕盘初挫跌逾1%,触及三个月盘中低位

路透首尔5月7日电---韩国股市周一盘初挫跌至三个月盘中低位,因市场担心周末法国及希腊大选对欧债危机的影响,且美国就业数据较预期疲弱.

0004GMT,综合股价指数.KS11跌1.79%,报1,953.48点.(完)

--编译 张若琪;审校 王兴亚

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