《台湾重要政经日程》--5月7日-12月31日

5/7(一)

--14:00 国泰金控(2882.TW)第一季业绩说明会.

--16:00 财政部公布4月进出口金额,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则是衰退5.8%.

--14:00 联电(2303.TW)公布4月营收.

--14:00 玉山金控(2884.TW)第一季业绩说明会.

--13:30 台积电(2330.TW)公布4月营收.

5/21(一)

--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.

--16:00 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.

--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.

*--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.