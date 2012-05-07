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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:54 BJT

《外汇动态》欧元仍陷于三个月低位附近,尽管有零星买盘

0037GMT--欧元兑美元EUR=下跌0.8%至1.2976美元,虽传闻称有零星买盘,但和周一稍早触及的三个月低位约1.2956相去不远.

"今早我们买进不少的欧元兑美元,但欧元却没上涨,"一主要日系银行交易员表示.其并称他从另一家金融机构也听到了类似的消息,该机构今早也有买进欧元.

欧元在接近1.2954美元的支撑位时,先前的跌势止步,该支撑位为1月至2月升势的61.8%回档位.在其下方,76.4%的回档位落在1.2828附近.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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