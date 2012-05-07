版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 09:45 BJT

〔标题新闻〕日本考虑提供该国船只主权担保,使其可在7月欧盟制裁生效后继续进口伊朗石油

备注:此项新闻为日本经济新闻报导.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8G701G]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐