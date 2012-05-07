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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 09:41 BJT

《外汇动态》美元/坡元因空头回补而上涨,阻力位在1.2528-1.2539

0124GMT--美元兑坡元SGD=D3因宏观基金及杠杆操作帐户空头回补而上涨,因希腊和法国大选结果打击风险信心.

美元/坡元上涨0.5%至1.2503,此前升至1.2526,为4月19日以来最高水准.暂时在1.2528-1.2539之间遭遇阻力.3-4月跌势的50%费波纳奇回档技术位落在1.2528,55日移动均线切入位则在1.2539.自4月12日以来,美元/坡元一直收在该均线水准下方.

"在欧洲盘或许还会有另一轮买盘,但英国适逢假期,今日可能不会有太大的波动.我认为可能已告一段落,"一欧系银行驻新加坡交易员表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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