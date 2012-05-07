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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 09:57 BJT

〔标题新闻〕澳洲3月建筑许可经季节调整较前月成长7.4%,高于路透调查预估的升3.1%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E8D101U]

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