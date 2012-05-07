版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 11:05 BJT

〔标题新闻〕欧洲锡和镍的溢价料持稳,不太可能受LME仓储计画增加付运的提案所影响

注:LME即伦敦金属交易所(LME).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8G4DAH]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐