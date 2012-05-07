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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 10:11 BJT

《外汇动态》澳元脱离低位,因澳洲零售销售数据强劲

0159GMT---澳元略削减跌幅,因数据良好而回升约20个跳动点,此前数据显示澳洲3月零售销售较前月成长0.9%,优于预期的成长0.2%[ID:nSB1528964]. 澳洲3月建筑许可也较预期强劲[ID:nST0456568],对澳元构成进一步支撑. 澳元/美元AUD=D4日内跌0.5%,报1.0132,但高于澳洲数据公布前的四个月低点1.0110.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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