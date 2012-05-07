《外汇动态》境外基金买盘提振美元/韩元,但上档受阻于1,140

0201GMT---美元/韩元KRW=KFTC上涨,因有境外基金买盘;但上档受阻于1,140,该水准约为其4月跌势的76.4%费波纳奇回档技术位. 该水准上方有多个韩国出口商准备卖出美元/韩元;在此同时,投资人也顾忌外汇当局可能卖美元进行干预. 美元/韩元升0.7%,报1,138.9,脱离1,140.0的日高.费波纳奇回档位约位在1,140.3. "汇价可能升至1,140上方,但我希望在该处卖出.尽管市场弥漫避险情绪,市场的力量或无助汇价进一步上扬.我不晓得市场人士为什么对较低的油价兴趣没那么大."首尔一外资银行交易员说."我认为当境外人士买进时我们应该卖出,而当他们卖出时我们应该买进."油价CLc1续跌.(完) --编译 张若琪;审校 张荻 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=