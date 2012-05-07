《美股一周展望》市场聚焦法国和希腊大选,关注技术面(更新版)

(改写部份内容,新增引言及标普股指期货走势)

路透纽约5月6日电---继上周创下今年迄今最大单周跌幅之后,美国股市面临进一步的抛售,欧元区紧缩预算改革政策虽总体上让投资者满意,但推行这些举措的领导人却在此前的欧洲选举中落马.

周日晚间,在希腊和法国大选结果公布后,标准普尔500指数期货ESc1下跌,预示周一市场开盘可能下跌1%.

全球市场密切关注欧洲的进展,该地区一直在经济成长疲弱与高负债的泥潭中挣扎.

法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)获胜原本就在市场意料之中,但希腊选民将愤怒发泄在执政党身上则颇令人意外,这让该国在欧元区的未来面临风险.

"市场不欢迎这样的选举结果.投资者相信这代表(希腊)向脱离欧元区迈出了第一步,"Harris Private Bank投资长Jack Ablin说.

一直以来实施的紧缩政策让多个欧洲国家的财政支出减少,失业率上升,希腊尤其如此.欧元区去年第四季经济成长仅0.7%,英国最近也陷入衰退之中.

在希腊,支持欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困计划的两个主要政党遭到选民的敌视.法国奥朗德击败萨科齐将加大德国的压力,促使其在应对危机时采取更加有利于经济成长的策略.

Cumberland Advisors总裁David Kotok表示,欧洲发生的改变可能促使日本,美国以及欧洲采取进一步措施,通过货币政策来帮助经济.

"一旦市场认识到政治风向正在加紧向放宽政策的方向吹,市场将会重拾升势."他说.

**基本面清淡,技术面将左右走势**

下周技术水准的重要性可能再度抬头,因为美国数据面清淡,而且只有不到30家标准普尔成份企业将公布业绩.

"标准普尔500指数近期在1,360点附近寻获支撑.如果跌破那一水准,将是个负面讯号,"Schaeffer's Investment Research的资深技术分析师Ryan Detrick说到.

上个月标普500指数曾两度跌破此一支撑位,并随后反弹,之后在1,400点遇到强劲阻力.近期经济数据疲软,外加周五公布的非农就业报告显示,就业岗位增幅连续第三个月下降,说明企业放缓招聘速度,浇灭了股市明确向上突破的希望.

就业数据拖累美股走跌.标普500指数和Nasdaq综合股价指数均创下今年迄今最大单周跌幅.上周,道琼工业指数.DJI收跌1.4%,标普500指数.SPX挫跌2.4%,Nasdaq综合股价指数.IXIC收挫3.7%.

下周五美国将公布4月生产者物价指数(PPI),以及汤森路透/密西根大学5月消费者信心指数初值.

财报方面,重要企业迪士尼(DIS.N)和思科(CSCO.O)将先后于周二和周三公布财报.

零售商Macy's(M.N)和Kohl's(KSS.N)亦将分别在周三和周四公布业绩,投资者可从中觅得有关美国消费者信心的线索.(完)

--编译 白云/郑茵; 审校 蔡美珍

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