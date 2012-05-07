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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 11:20 BJT

《外汇动态》美元/印尼卢比上涨,因国外和当地银行买进

0256GMT--交易员表示,美元兑印尼卢比IDR=ID上涨,因国外和当地银行买进;印尼企业也追捧美元.

美元/卢比指导价格上涨0.3%至9,210;他们并称,国营银行代印尼央行在9,205-9,210卖出美元/卢比.

"许多在企业和客户买需支撑下的银行仍在买进大量的美元,一些银行的出价甚至愿意比页面价格高出许多,"一驻雅加达的交易员表示.

该名交易员预期美元/卢比料升至9,300,因印尼人气偏空.

上周一个月期美元/卢比海外/境内远汇价差走阔幅度为9月25日止当周以来最大.当时印尼遭遇大量资金流出.

周一该价差小幅缩窄,一个月期美元/卢比无本金交割远期外汇(NDF)IDR1MNDFOR=下跌至9,300,此前曾触及9,410,为10月3日以来最高.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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