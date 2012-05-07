《外汇动态》美元/印尼卢比上涨,因国外和当地银行买进

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
0256GMT--交易员表示,美元兑印尼卢比IDR=ID上涨,因国外和当地银行买进;印尼企业也追捧美元.
美元/卢比指导价格上涨0.3%至9,210;他们并称,国营银行代印尼央行在9,205-9,210卖出美元/卢比.
"许多在企业和客户买需支撑下的银行仍在买进大量的美元,一些银行的出价甚至愿意比页面价格高出许多,"一驻雅加达的交易员表示.
该名交易员预期美元/卢比料升至9,300,因印尼人气偏空.
上周一个月期美元/卢比海外/境内远汇价差走阔幅度为9月25日止当周以来最大.当时印尼遭遇大量资金流出.
周一该价差小幅缩窄,一个月期美元/卢比无本金交割远期外汇(NDF)IDR1MNDFOR=下跌至9,300,此前曾触及9,410,为10月3日以来最高.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
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路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。