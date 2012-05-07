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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 11:22 BJT

〔台湾债市〕RP利率平稳未动,资金面风平浪静料本周可望持稳

路透台北5月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一平稳未动,在无特殊宽松及紧缩因素影响下,场内资金供需有序,调度相当顺畅.

资金调度人士表示,在连续两周长天期公债交割后,今日资金面风平浪静,投信和寿险端资金供应也没有明显短少,各家交易多按先前条件进行,成交利率持平;预期RP利率本周可望持于现有区间,直至月底缴税紧缩效应发酵,资金供应料会逐渐紧张.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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