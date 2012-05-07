版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 11:31 BJT

〔日本股市〕日经早盘挫跌2.6%触及三个月低位,希腊大选引发疑虑

路透东京5月7日电---日本股市日经指数周一早盘跌至三个月低位,此前法国和希腊大选引发欧元区经济体能否持续撙节举措的担忧,且美国就业数据较预期为差.

日经指数.N225早盘下跌245.99点或2.6%,跌破52周均线近9,158点,但守在200日移动均线近9,066上方.东证股价指数.TOPX则跌2.5%.

"普遍下跌.相当地糟,"美国一家银行的交易商表示.其并称,欧元区疑虑和美国经济成长放缓引发日圆买盘,这进而打压日本出口股.

出口股受创,本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)及索尼(6758.T)的跌幅介于3至4.8%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐