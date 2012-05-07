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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 12:29 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币大涨,受美国数据及欧洲选情影响

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IFR新加坡5月7日电--美元兑日圆以外亚洲货币周一在亚洲盘初大涨,延续从上周五晚间开始的"风险性"卖压--周五公布的美国就业数据欠佳,以及周末的希腊选举等因素.

希腊两大支持纾困方案的政党未能在选举取得多数席次,如今市场真的担心希腊会弃守其先前同意的撙节措施.国际货币基金组织(IMF)已经警告希腊,如果未能完成撙节措施,将不会拨付新一笔纾困金.

欧元兑美元今早受到欧洲投资人提前发动攻势,一度较纽约收盘下跌超过1.0%.美元兑韩元据称因韩国央行代理银行的卖盘而守在1140下方.美元兑坡元早盘遭逢难缠的止损单,从1.2520上方水平开始修正.

不仅风险货币承压,标普500股指期货继周五下跌1.6%之后续跌1.0%.亚股今日料将最多下跌1%-2%.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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