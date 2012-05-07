〔台湾债市〕10年券殖利率收创近19个月新低,欧洲选举结果令避险需求升温

路透台北5月7日电---台湾债市殖利率周一全线下跌,101/5更创下10年公债指标殖利率.TW10YTBI近19个月的收盘新低纪录.因希腊和法国的选举结果,与美国疲弱的就业数据,引发进一步的避险需求.

市场人士指出,相较于盘整许久的101/5殖利率大跌,盘面主流券101/1逢低却面临不少获利了结卖盘.虽有消息指称,101/5是有外商银行买盘进场追价,但更多交易商认为,这应是多头藉由压低101/5殖利率,反手调节101/1的戏码.

"我觉得这是交易方向的攻击,实质买盘没有追价,反而趁机小幅调节."一主力证券商交易员称.

他指出,这可以从10年冷券100/9的卖盘看出,"报价还蛮密集的,显示卖压有点沉重."

他们认为,台债后市是否仍有多头行情可期,要观察长券端的走势而定.倘若实质买盘也进场追价,整条殖利率曲线就还有下修的机会.

101/5殖利率今日跌破1.270%附近的盘整区,日低见1.227%,终场收在1.230%.此为10年公债指标殖利率自2010年10月中以来的收盘新低.

美国政府公债价格周一在亚洲市场上涨,希腊和法国选举的结果引发对于欧洲撙节措施进程的担忧,并使得疲弱美国就业数据所引发的涨势升温.美国10年期公债收益率US10YT=RR从美国尾盘的1.88%跌至1.83%,远低于周五亚洲时段的1.95%.

希腊选民反对亲纾困的政策,使得该国在欧元区的未来面临风险,并且构成再次引爆欧洲债务危机的威胁.法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)赢得总统大选,并承诺将开始推迟实施撙节政策.[ID:nST0456424][ID:nSB1528772]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -1.40 0.9660 0.9633-0.9690 276.5

10 101/5A01105=TWO -4.00 1.2300 *1.2270-1.2600 33.0

20 101/2A01102=TWO -1.50 1.6950 1.6950-1.6950 0.5

30 101/4A01104=TWO -2.00 1.8000 *1.8000-1.8100 2.0

* 表创该券交易以来殖利率日低

交易商称,今日主计总处公布了4月份消费者物价指数(CPI),虽然通膨暂时没有进一步升温的迹象,不过今日央行还是微幅调高代收隔夜资金利率0.1个基点至0.502%.也造成五年券101/1殖利率逢低面临调节压力.

"我觉得还是要观察央行,虽然电价调幅比预期小,但涨价效应已经产生了."一证券商交易员说.

不过有大型银行交易主管认为,相较于欧美等外部议题,"通膨已经不是个问题了,民不聊生怎会有通膨?"

她认为,欧洲在选举结果后的变数难料,台湾寿险业等买盘短期内不敢将投资触角伸到欧美地区,"钱留在台湾的结果,只能持券续抱."

台湾主计处周一公布,4月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.44%,略高于路透调查的成长1.40%.主要因油料费调涨与服饰新装上市带动,但蔬菜与肉类的价格下跌,抵销部分涨幅.[ID:nST0456276]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.8000

20 101/2 A01102=TWO 1.6950

10 101/5 A01105=TWO 1.2300

5 101/1 A01101=TWO 0.9660

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)