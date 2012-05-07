〔台湾债市〕10年券殖利率收创近19个月新低,欧洲选举结果令避险需求升温

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
路透台北5月7日电---台湾债市殖利率周一全线下跌,101/5更创下10年公债指标殖利率.TW10YTBI近19个月的收盘新低纪录.因希腊和法国的选举结果,与美国疲弱的就业数据,引发进一步的避险需求.
市场人士指出,相较于盘整许久的101/5殖利率大跌,盘面主流券101/1逢低却面临不少获利了结卖盘.虽有消息指称,101/5是有外商银行买盘进场追价,但更多交易商认为,这应是多头藉由压低101/5殖利率,反手调节101/1的戏码.
"我觉得这是交易方向的攻击,实质买盘没有追价,反而趁机小幅调节."一主力证券商交易员称.
他指出,这可以从10年冷券100/9的卖盘看出,"报价还蛮密集的,显示卖压有点沉重."
他们认为,台债后市是否仍有多头行情可期,要观察长券端的走势而定.倘若实质买盘也进场追价,整条殖利率曲线就还有下修的机会.
101/5殖利率今日跌破1.270%附近的盘整区,日低见1.227%,终场收在1.230%.此为10年公债指标殖利率自2010年10月中以来的收盘新低.
美国政府公债价格周一在亚洲市场上涨,希腊和法国选举的结果引发对于欧洲撙节措施进程的担忧,并使得疲弱美国就业数据所引发的涨势升温.美国10年期公债收益率US10YT=RR从美国尾盘的1.88%跌至1.83%,远低于周五亚洲时段的1.95%.
希腊选民反对亲纾困的政策,使得该国在欧元区的未来面临风险,并且构成再次引爆欧洲债务危机的威胁.法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)赢得总统大选,并承诺将开始推迟实施撙节政策.[ID:nST0456424][ID:nSB1528772]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1A01101=TWO -1.40 0.9660 0.9633-0.9690 276.5
10 101/5A01105=TWO -4.00 1.2300 *1.2270-1.2600 33.0
20 101/2A01102=TWO -1.50 1.6950 1.6950-1.6950 0.5
30 101/4A01104=TWO -2.00 1.8000 *1.8000-1.8100 2.0
* 表创该券交易以来殖利率日低
交易商称,今日主计总处公布了4月份消费者物价指数(CPI),虽然通膨暂时没有进一步升温的迹象,不过今日央行还是微幅调高代收隔夜资金利率0.1个基点至0.502%.也造成五年券101/1殖利率逢低面临调节压力.
"我觉得还是要观察央行,虽然电价调幅比预期小,但涨价效应已经产生了."一证券商交易员说.
不过有大型银行交易主管认为,相较于欧美等外部议题,"通膨已经不是个问题了,民不聊生怎会有通膨?"
她认为,欧洲在选举结果后的变数难料,台湾寿险业等买盘短期内不敢将投资触角伸到欧美地区,"钱留在台湾的结果,只能持券续抱."
台湾主计处周一公布,4月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.44%,略高于路透调查的成长1.40%.主要因油料费调涨与服饰新装上市带动,但蔬菜与肉类的价格下跌,抵销部分涨幅.[ID:nST0456276]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 1.8000
20 101/2 A01102=TWO 1.6950
10 101/5 A01105=TWO 1.2300
5 101/1 A01101=TWO 0.9660
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。