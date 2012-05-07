〔台湾汇市〕欧洲变天拖累台币/美元爆量收创一周低位,关注外资动向

路透台北5月7日电---台币兑美元TWD=TP周一爆量贬值1.02角,由于法国与希腊大选结果加剧欧债违约的忧虑,以及美国就业数据表现疲弱,场上风险胃纳遽降,国际美元走扬及台股重挫逾百点,拖累台币收创逾一周以来最低.

汇银人士表示,尽管市场已部份消化欧洲变天的预期,但希腊执政联盟惨败恐令欧元区纾困和撙节计画宣告终结,希腊可能走向违约之途,市场不确定性大增,外资大举汇出、外银买汇力道强劲,惟汇价逢高出口商出脱美元兴趣浓厚,稍稍纾缓台币贬值压力.

临收盘前,央行例行进场调节,顺势助贬台币约5分.

"美国经济不好、欧元正式跌破1.30元,外资汇出、回补美元力道很强."一位资深外汇交易员称.

值得注意的是,市场人士表示,央行盘中仅进场小幅调节,并无特别站在美元买方或卖方,力求台币汇价维持动态稳定;因台币/美元过弱,可能让通货膨胀压力加剧,但若台币/美元过强,又不利于台湾以出口为导向的经济模式.

台湾主计处周一公布,4月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.44%,略高于路透调查的成长1.40%.主要因油料费调涨与新装上市带动,但蔬菜与肉类的价格下跌,抵销部分涨幅.[ID:nST0456286]

交易人士指出,今日买卖力道交错下令市场相当热闹,台北及元太外汇经纪公司终场爆出15.85亿美元的大量,明日将持续关注汇市量能变化及外资动向,预料欧元区债务疑虑挥之不去下,台币暂先回测此前跳升缺口29.4元价位.

不过他们也表示,韩元及欧元亚洲尾盘跌势均微幅收敛,加之汇价逢高仍会吸引出口商卖压大举出笼,料能为台币带来短暂支撑,明日主要交投料落在29.25-29.45元间.

台币兑美元今日收在29.382元,为4月26日29.412元以来最低;另外,台币盘中亦触及29.409元低位,前次最低出现在4月27日,报29.415元.

台湾股市.TWII周一收盘重挫2.11%,至7,538.08点,创四个半月来单日最大百分比跌幅;外资及陆资在台股大幅卖超178.62亿台币,结束连续两日买超,上交易日为买超8.95亿.[ID:nST0456808]

多数亚洲新兴市场货币在周一下跌,因希腊和法国的大选结果令欧元区债务危机忧虑再度重燃.有部分货币获得些微支撑,因警惕外汇当局或出手干预市场.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.382 29.280 29.288-29.409 29.381 11.88 5.54

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.333 29.233 29.295-29.337 29.295 3.97 2.88

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.055/-0.050

美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.250/-0.220

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