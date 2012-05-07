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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 15:11 BJT

〔美国个股〕美光将投资逾38亿美元于尔必达记忆体的工厂--时事社

路透东京5月7日电---时事社周一报导,美国美光(MU.O)未来五年将投资逾3,000亿日圆(38亿美元)于尔必达记忆体的厂房. 时事社指称,美光将投资尔必达位于日本及台湾的三座工厂.美光已赢得收购尔必达的排他性谈判权.(完) --编译 龚芳;审校 吴云凌

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