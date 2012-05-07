〔台湾货币市场〕短率大致持稳,央行拉抬隔拆利率似进入尾声

* 1,000亿台币央行存单交割,令早盘小紧张

* 旬初负数操作意愿高,缴税因素待月中再观察

* 央行委托代收利率调升0.1基点,似进入尾声

记者 张雅菁

路透台北5月7日电---台湾银行间短期利率周一大致持稳,因央行长天期存单交割,早盘有见资金不均而略紧张;不过央行存单到期量亦庞大,旬初负数操作意愿高,使得整体市场资金供需之间尚称持平.

而央行拉抬隔拆利率的动作似进入尾声,亦让短率市场平稳无波.今日央行连续第三天调升代收隔夜资金利率仅0.1基点,来到0.502%,累计这波调幅已达11基点.

资金调度人士指出,电价已改为三阶段调涨,且今日公布的4月消费者者物价指数(CPI)平稳,均令市场对于6月不升息已达共识;而央行自3月下旬以来拉抬委托银行拆入隔夜资金利率,可能已达成阶段性任务,或待其他通膨议题出现,才会再加快速度.

"就好像皮球掉到地上,弹幅会愈来愈小..,每天这样0.1基点在调,或许顶多再升到0.51%,达到目标区就不再调了,"一票券商人士称.

本地时间15:19时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.507%,上日在0.512%;区间在0.387-0.700%,上日在0.387-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间在0.495-0.720%;上日区间在0.502-0.73%.

央行上周五标售1,000亿台币一年期存单,今日交割,单加权平均得标利率在0.893%.

至于5月及6月缴税季节的影响,预期要到下周进入月中时,才会有比较明显的调度因应及影响.据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率持稳**

短票方面,周一发行量例行性偏淡,而银行间买票意愿不差,因此出票顺利,票券商无甚缺口压力.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.84-0.85%,同上日,但成交在低档的短天期票量并不多;而大型公股银行则是可成交在0.86%.

今日央行存单到期金额为5,136.5亿台币.央行尚未公布今日发行存单金额.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为1兆722.5亿台币,接下来依序分别为周二231亿、周三2,228亿、周四704亿、周五2,423亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负398亿台币;累计超额准备为负1,193亿台币,加计前期1%的超额准备为负421亿台币.

**RP利率平稳未动**

债市同业附买回(RP)利率平稳未动,在无特殊宽松及紧缩因素影响下,场内资金供需有序,调度相当顺畅.

资金调度人士表示,在连续两周长天期公债交割后,今日资金面风平浪静,投信和寿险端资金供应也没有明显短少,各家交易多按先前条件进行,成交利率持平;预期RP利率本周可望持于现有区间,直至月底缴税紧缩效应发酵,资金供应料会逐渐紧张.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.(完)