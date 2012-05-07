《即时观点3》台湾4月出口衰退6.4%逊预期,上半年续疲缺乏升息条件

路透台北5月7日电---台湾财政部周一公布,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,远逊于市场预估的衰退2.8%.

财政部表示,由于高基期因素,上半年出口较去年同期料将呈现负成长.

财政部表示,与上年同月比较对美国减16.3%,主要以资讯与通信产品减62.8%所致.对中国大陆及香港减11.6%,以矿产品、机械、基本金属及其制品、化学品、塑胶及其制品减幅各达二位数,惟资讯与通信产品增加40.8%.

此外,对东协六国出口增加4.4%(对新加坡出口增18.6%最显着),对欧洲出口增3.5%,主要以资讯与通信产品增加较多.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

主要数据:

--4月出口金额较上年同期衰退6.4%(市场预估衰退2.8%);上月为衰退3.2%

出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退11.6%;上月为衰退7.0%

出口至美国衰退16.3%;上月为衰退8.0%

出口至欧洲成长3.5%;上月为衰退11.6%

--4月进口则较上年同期成长2.1%(市场预期衰退1.35%);上月为衰退5.8%

--4月贸易收支为顺差6.9亿美元;上月为顺差23.6亿美元

欲浏览4月数据详情,请点选[ID:nST0456612]

**市场评论**

--台北花旗银行首席经济学家 郑贞茂:

对美国出口变化满大的,上个月还没那么糟,不过最近数据好好坏坏.美国第四季及第一季库存水位都偏高,因此美国有去化库存的问题,第二季从台湾进口会比较少,因此对台湾不利.不过,我们认为对美国出口在下半年会好转.

4月数据不好并不影响我们对第二季的整体看法,我们认为第二季出口将会较上年同期成长10-15%,因为将推出更多新的电子产品.而且,我们认为许多企业从第一季开始,将生产线从中国移至东协,东协是台湾出口的动力之一,这类的厂房投资将有助今年台湾的出口.

--ANZ澳盛银行高级经济分析师 杨宇霆:

出口衰退6.4%,下滑情况几乎含盖所有产品及出口地.进口成长2.1%较令人意外,主要是因为原油进口价格上涨.

今天的数据基本上应证了6月不会升息.经济成长动能不够强劲,整体欠缺升息条件.然而,石油进口增加,意谓着台币强势的重要性.预期央行将延续目前的货币政策,直到经济前景明朗化.

--Moody's Analytics经济分析师 KATRINA ELL:

出口力道在4月陡然停滞下来,不符外界所预期的温和改善.就如外销订单所预示的,电子产品在第二季可能持续疲弱,等待全球科技需求回温,为下半年创造较为强劲的环境.

--永丰金控经济分析师 陈鸿书:

4月出口总体数据比市场预期差较多,出口成长力道明显弱于进口,这隐含着台湾电子产品出口价格赶不上原物料进口价格的成长,表示台湾贸易条件微幅变差,导致贸易顺差收敛到只剩6.9亿美元.

大家本来预期2月或3月就已落底,但4月的数据看起来复苏力道不如预期,这次复苏跟历次景气循环比较起来,力道是比较弱.

从国家来看,东协地区较为稳定,中国含香港部分,现在完全靠民间消费,不再有政府的财政支持,在U型反转中,还看不到右U在哪里.中国的状况是不确定性高.而美国第一季表现强劲,但4月看起来又走弱,看来是盛极而衰.今年全年台湾的出口恐怕要持续下修.

--元富证券分析师许芷雁:

对中美两国出口在衰退,代表今年对东协出口的重要性增加.由于去年上半年基期较高,所以大家做预估一定是估衰退,但顺差金额应该要10-20亿美元才好,4月只有6.9亿代表对GDP贡献比较差.但GDP成长率是否会再下修,要再观察几个月,5月及6月出口有机会翻为正成长.

央行已说今年CPI会在2%,所以我们认为央行不会贸然行动,而且第二季经济并没有太好.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬1.02角,报29.382

--台股加权股价指数.TWII收挫2.11%至7,538.08点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾财政部网站,网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN]

**相关背景**

--主计处最新预测2012年经济成长率为3.38%,出口年成长率为4.3%,进口年成长率为3.64%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区. (完)

参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN];即时观点请点选[CINSTA]