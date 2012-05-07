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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 16:05 BJT

〔日本股市〕日经指数跌至三个月低位,受欧洲和美国忧虑影响(更新版)

(新增细节)

* 法国和希腊大选后,日经指数创下六个月来最大单日跌幅

* 日圆升值冲击出口股,金融类股亦下跌

路透东京5月7日电---日本股市日经指数周一下跌近3%至三个月最低收位,欧洲选举结果引发了对欧元区经济体能否继续施行撙节举措的担忧,且美国就业数据逊于预期.

日经指数.N225收低2.8%,创11月10日以来的最大单日跌幅.日圆回升,重挫本田汽车(7267.T)等出口股,而投资人削减风险资产部位,则打击金融类股.

部分投资人预期日经指数最快5月中回升至10,000点水准,但这希望显然遭遇阻碍,因欧洲忧虑挥之不去,且有中国和美国需求放缓的担忧.

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