版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 8日 星期二 07:08 BJT

《综述》选民反撙节情绪令欧元区不安,希腊疑虑再起

* 希腊第一次组阁努力失败

* 市场担心希腊可能退出欧元区

* 梅克尔告诉法国候任总统"没有重新谈判"

* IMF展现对财政撙节的新弹性

路透雅典/巴黎5月7日电---希腊和法国选民强烈反对撙节举措,周一撼动欧元区,外界对希腊在欧元区前景的疑虑加深,引发对欧元以及股市的不安情绪.

希腊陷入动荡,此前周日大选左翼和右翼势力增强,力挺欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困案的两大主流政党反而失去国会多数.

周一希腊能否避开破产和留在欧元区的不确定性加深,因保守的新民主党领袖Antonis Samaras未能在数小时内组建联合政府.新民主党在这次大选的得票率最高.

Samaras原本有三天的时间可以组建政府,但他组建全国联合政府的呼吁未能获得各方响应.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐