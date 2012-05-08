〔全球金融〕IMF对欧洲沉重负债国的撙节财政政策展现新灵活度

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透华盛顿/苏黎世5月7日电---国际货币基金组织(IMF)周一的立场再有松动,称若经济增长疲弱,将在敦促重债国控制预算的步伐方面展现更多灵活性.
IMF的态度转变对希腊来说非常重要.周日议会选举之后,希腊新政府寻求重新和欧盟/IMF协商1,300亿欧元纾困案的可能性已经跳升.
IMF总裁拉加德在苏黎世的一场演说中表示,大多数已开发国家正持续以"审慎"的速度强化财政,约为每年国内生产总值(GDP)的1%.
拉加德表示,IMF知道财政紧缩遏制经济成长,此举在经济低迷时期实施的影响更加糟糕.因此,调整撙节措施和采取适宜的步伐是至关重要的.
"随着明年临近,各国需要保持经济稳定.若经济增长逊于预期,他们应坚持已宣布的财政刺激措施,而不是坚持已宣布的财政平衡目标,"她说.
"换言之,他们不应对抗完全因经济变弱所导致的税收减少或支出增加,"拉加德说.(完)
--编译 李婷仪;审校 艾茂林
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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