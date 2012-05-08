〔全球金融〕IMF对欧洲沉重负债国的撙节财政政策展现新灵活度

路透华盛顿/苏黎世5月7日电---国际货币基金组织(IMF)周一的立场再有松动,称若经济增长疲弱,将在敦促重债国控制预算的步伐方面展现更多灵活性.

IMF的态度转变对希腊来说非常重要.周日议会选举之后,希腊新政府寻求重新和欧盟/IMF协商1,300亿欧元纾困案的可能性已经跳升.

IMF总裁拉加德在苏黎世的一场演说中表示,大多数已开发国家正持续以"审慎"的速度强化财政,约为每年国内生产总值(GDP)的1%.

拉加德表示,IMF知道财政紧缩遏制经济成长,此举在经济低迷时期实施的影响更加糟糕.因此,调整撙节措施和采取适宜的步伐是至关重要的.

"随着明年临近,各国需要保持经济稳定.若经济增长逊于预期,他们应坚持已宣布的财政刺激措施,而不是坚持已宣布的财政平衡目标,"她说.

"换言之,他们不应对抗完全因经济变弱所导致的税收减少或支出增加,"拉加德说.(完)