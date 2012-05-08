《台湾报摘》--工商时报5月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--华尔街日报报导指出,因为担心法国与希腊等国选举后变天,导致欧债危机急遽恶化,欧洲主要银行深恐遭到重创,近来大量囤积现金.
* 其他:
--法国政局变天,玫瑰石顾问公司首席经济学家谢国忠指出,受惠于避险资金涌入,美元、美债、黄金价格将飙涨,按德法后续协议结果,美股预估将有10-20%不等的下跌空间,连带迫使美国联准会(Fed)提早实施QE3.
--国泰金控(2882.TW)召开法人说明会,国泰金总经理李长庚表示,国寿第一季初年度保单收入优于预期,目前现金部位占寿险可运用资金比重达11%,后续将加码海外投资.国寿高海外投资比重可达45%,大陆股、债市预期都是加码标的.
--台湾经济成长迟缓,证所税又在未定之天,立委昨天质疑2013年度总预算"怎么编得出来",主计长石素梅坦承"确实很辛苦",她预计岁出岁入差短会缩减,并撙节岁出,也希望能有新的财源挹注.朝野立委则扬言,绝不会修法提高举债上限,政府要在额度内自己想办法.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。