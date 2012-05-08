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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 08:14 BJT

《台湾报摘》--工商时报5月8日

* 头版头条:

--华尔街日报报导指出,因为担心法国与希腊等国选举后变天,导致欧债危机急遽恶化,欧洲主要银行深恐遭到重创,近来大量囤积现金.

* 其他:

--法国政局变天,玫瑰石顾问公司首席经济学家谢国忠指出,受惠于避险资金涌入,美元、美债、黄金价格将飙涨,按德法后续协议结果,美股预估将有10-20%不等的下跌空间,连带迫使美国联准会(Fed)提早实施QE3.

--国泰金控(2882.TW)召开法人说明会,国泰金总经理李长庚表示,国寿第一季初年度保单收入优于预期,目前现金部位占寿险可运用资金比重达11%,后续将加码海外投资.国寿高海外投资比重可达45%,大陆股、债市预期都是加码标的.

--台湾经济成长迟缓,证所税又在未定之天,立委昨天质疑2013年度总预算"怎么编得出来",主计长石素梅坦承"确实很辛苦",她预计岁出岁入差短会缩减,并撙节岁出,也希望能有新的财源挹注.朝野立委则扬言,绝不会修法提高举债上限,政府要在额度内自己想办法.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 张喜良

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