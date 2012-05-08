〔金砖国家〕5月7日股汇市收盘纵览

路透5月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月7日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收挫1.1%,报1,001.85点.

中国股市:沪综指近收平.尽管上周五欧美股市大跌带动今日亚太股市普遍走低,但沪指盘中反复震荡,先抑后扬走势明显强于周边市场.分析人士指出,尽管沪指在年线2,500左右压力较大,但预计大盘在经历短期震荡蓄势后,仍有望续升.沪综指.SSEC收报2,451.947点,微跌0.067点,上周五该股指创下七周来收盘新高;今日上海A股成交额升至1,112亿元人民币,上交易日为1,021亿元.[.SSCN]

香港股市:恒生指数挫跌2.6%,创下五个月来最大单日跌幅,因希腊和法国选举过后,欧元区债务危机的忧虑重燃,冲击石油股和表现居前的个股.恒生指数.HSI收报20,536.7点,为4月12日以来最低收位.恒生国企指数.HSCE跌2.8%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS续收低,中美战略经济对话刚刚结束,人民币中间价即出现大幅下滑,走势本就不振的即期汇价再受进一步压制.交易员认为,随着政治因素对人民币汇价的影响暂时弱化,基本面因素再次成为汇率走向的关注重点,而目前中国经济表现还存在不确定性,尤其是贸易数据依旧不太理想,人民币重回升值轨道仍缺乏支撑. [CNY/CN][ID:nSB1530360]

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印度股市:主要股指在四个交易日来首次上扬,资本财个股和银行股领涨,此前一套颇具争议的外资征税规定推迟一年实施.指标BSE指数.BSESN扳回盘中一度达1.9%的跌幅,收高0.48%,报16,912.71点.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元创六周来单日最大百分比涨幅,此前该国将外资课税规定推迟一年,帮助纾缓对于资金流的忧虑.卢比兑美元INR=D2升值1.08%,为3月27日来单日最大涨幅,收报52.9050/9150,盘中曾低见53.76.上周五收报53.47/48.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,488.640点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌0.59%,报786.65点.

俄罗斯汇市:休市.

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巴西股市:拉丁美洲股市上涨,受墨西哥股市跳升至纪录高位的扶助,在希腊和法国选举结果出炉后,股市投资人基本上仍未受欧洲应对债务危机能力的疑虑影响.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升0.66%,收报61,220.43点.[ID:nL1E8G7O5S]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY升0.26%,报1.9203,部分交易员押注巴西央行可能允许雷亚尔微幅升值,以抗击可能尾随降息而来的通胀压力.[ID:nL1E8G7P4C]

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南非股市:连跌三个交易日,石化集团Sasol(SOLJ.J)跌幅居前,因法国选出社会党的奥朗德为总统,引发市场担心欧洲对撙节计画的承诺.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.56%,报29,896.04点;综合指数.JALSH下滑0.5%,报33,959.08点.[.J]

南非汇市:1406GMT,南非兰特兑美元报7.8236,基本上和周五收盘价7.835变化不大.兰特早盘曾随欧元走软.[ZAR/] (完)