《台湾报摘》--经济日报5月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--台湾财政部昨日提出警告,长期来产品集中、市场集中的现象,已导致出口竞争力开始下滑;相较于亚邻主要贸易国家累计出口维持成长,台湾4月出口持续衰减,累计今年前四个月出口较去年同期衰退4.7%.
* 其他:
--针对太平洋SOGO百货经营权之争,远东集团董事长徐旭东表示,将暂停一切在台投资.据估计,远东集团旗下远东新(1402.TW)、远百(2903.TW)及远传(4904.TW)目前仍有不少大型发展计划,将有总计超过200亿台币投资案面临停摆.
--新iPad将于11日登场,鸿海(2317.TW)集团旗下赛博数码在台首次拿下销售代理权,将与中华电信(2412.TW)独家合作,双方不排除建立战略合作关系,显示鸿海进军台湾资通讯通路的企图心.
--外传鸿海集团与夏普(6753.T)在中国大陆成立一家与手机相关的合资公司,藉此跨入发展手机自有品牌.鸿海昨日严正公告驳斥,重申鸿海集团与许多品牌客户向有产业链分工深度结盟合作关系,惟鸿海集团不做品牌的经营模式从未改变.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。