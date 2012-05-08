《台湾报摘》--经济日报5月8日

* 头版头条:

--台湾财政部昨日提出警告,长期来产品集中、市场集中的现象,已导致出口竞争力开始下滑;相较于亚邻主要贸易国家累计出口维持成长,台湾4月出口持续衰减,累计今年前四个月出口较去年同期衰退4.7%.

* 其他:

--针对太平洋SOGO百货经营权之争,远东集团董事长徐旭东表示,将暂停一切在台投资.据估计,远东集团旗下远东新(1402.TW)、远百(2903.TW)及远传(4904.TW)目前仍有不少大型发展计划,将有总计超过200亿台币投资案面临停摆.

--新iPad将于11日登场,鸿海(2317.TW)集团旗下赛博数码在台首次拿下销售代理权,将与中华电信(2412.TW)独家合作,双方不排除建立战略合作关系,显示鸿海进军台湾资通讯通路的企图心.

--外传鸿海集团与夏普(6753.T)在中国大陆成立一家与手机相关的合资公司,藉此跨入发展手机自有品牌.鸿海昨日严正公告驳斥,重申鸿海集团与许多品牌客户向有产业链分工深度结盟合作关系,惟鸿海集团不做品牌的经营模式从未改变.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.