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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 09:12 BJT

〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北5月8日电---台湾央行周二表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为231亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行4,639亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负770亿台币;累计超额准备为负1,270亿台币,加计前期1%的超额准备为负498亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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