〔美国个股〕巴菲特称伯克希尔哈撒韦逢低买进两家美国企业股票

路透5月7日电---巴菲特(Warren Buffett)周一表示,伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)正逢低增加两档美国企业股票.

巴菲特预估,伯克希尔最大的非保险业务今年将有创纪录获利,其中包括铁路商BNSF和公用事业公司MidAmerican.

伯克希尔B股周一收高1.9%,至82.47美元,领涨保险板块.

巴菲特接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时,对欧股因周日法国和希腊选举而下跌不以为意.

"他们的问题非常、非常难以解决,"他在谈到欧元区国家时说.但他坚信问题最终可以获得解决.

巴菲特不愿明说伯克希尔投资组合增持哪两家股票.他说伯克希尔上周五花了6,000万美元买股票,周一还会再加码.但这6,000万是否都用在买进这两档股票外界就不得而知了.

CNBC访谈中巴菲特重申他对零售巨擘沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)的支持,称该公司虽在墨西哥爆出行贿丑闻,但这不会改变他对该公司股票的看法.巴菲特是沃尔玛第五大股东.(完)