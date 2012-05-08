〔美国个股〕巴菲特称伯克希尔哈撒韦逢低买进两家美国企业股票

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透5月7日电---巴菲特(Warren Buffett)周一表示,伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)正逢低增加两档美国企业股票.
巴菲特预估,伯克希尔最大的非保险业务今年将有创纪录获利,其中包括铁路商BNSF和公用事业公司MidAmerican.
伯克希尔B股周一收高1.9%,至82.47美元,领涨保险板块.
巴菲特接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时,对欧股因周日法国和希腊选举而下跌不以为意.
"他们的问题非常、非常难以解决,"他在谈到欧元区国家时说.但他坚信问题最终可以获得解决.
巴菲特不愿明说伯克希尔投资组合增持哪两家股票.他说伯克希尔上周五花了6,000万美元买股票,周一还会再加码.但这6,000万是否都用在买进这两档股票外界就不得而知了.
CNBC访谈中巴菲特重申他对零售巨擘沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)的支持,称该公司虽在墨西哥爆出行贿丑闻,但这不会改变他对该公司股票的看法.巴菲特是沃尔玛第五大股东.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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